Jorginho ricorda: “Non posso dimenticare lacrime Buffon dopo la Svezia…”

Il centrocampista ricorda la mancata qualificazione al mondiale del 2018 in Russia dopo il doppio confronto con la Svezia

Il cammino verso Euro 2020 è decisamente stato positivo per l'Italia che arriva al torneo nel miglior modo possibile. Eppure, tra gli Azzurri, c'è chi ha ripercorso anche le tappe negative vissute in passato ed in modo particolare al doppio confronto con la Svezia che nel 2017 impedì alla squadra di qualificarsi al Mondiale di Russia del 2018. Nel corso di Sogno Azzurro, in onda su Rai 1, il centrocampista Jorginho si è soffermato proprio su quella terribile sera che vide l'Italia non andare oltre lo 0-0 contro la formazione svedese.