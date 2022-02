Jorginho: “Sogno di essere allenato da Guardiola”

Parla il centrocampista del Chelsea e dell'Italia

Nell'ultimo anno e mezzo ha vinto tutto quello che poteva. Ma i sogni di Jorginho non sono ancora finiti. Non parliamo solo di trionfi e trofei da alzare al cielo, ma anche di un desiderio che riguarda l'essere allenato da un tecnico in particolare: Pep Guardiola .

SOGNO - Come riportato anche dal Mirror, il centrocampista del Chelsea e dell'Italia è stato intervistato dallo youtuber Ale Oliveira svelando alcuni retroscena sul suo passaggio al club di Londra ma anche sul suo futuro: "Quando ho lasciato il Napoli, avrei dovuto firmare per un altro club inglese che non era il Chelsea. Poi sono arrivati i Blues ed è cambiato tutto molto velocemente. Non è un segreto, basta che cerchi su internet e lo trovi: si tratta del Manchester City", ha raccontato Jorginho. "Giocare per Guardiola? È uno dei miei sogni. Non so se accadrà, ma lui è un punto di riferimento. Quando ero ragazzino, guardavo con ammirazione il suo Barcellona vincere tutto con Ronaldinho, Xavi e Iniesta".