José Anigo racconta: “Durante un litigio Mido e Drogba fecero tremare l’aereo”

Nella stagione 2003/2004 il Marsiglia guidato da José Anigo aveva raggiunto la finale di Coppa Uefa poi persa contro il Valencia. In quella squadra militava anche quella che poi sarebbe diventata la leggenda del Chelsea, Didier Drogba. Come partner d’attacco l’ivoriano aveva l’ex giocatore della Roma Mido.

Mido, Drogba e le turbolenze

Durante un’intervista a Rmc Sports l’ex allenatore ha parlato di un episodio che coinvolse i due attaccanti: “Eravamo in aereo, stavamo tornando da una trasferta europea. Mido era solito scherzare e fare battute strane, e quella volta ‘prese di mira’ una hostess. A Drogba la cosa non andò giù. I due si riscaldarono subito e litigarono. Giuro che l’aereo tremò, avevano causato una turbolenza. Erano un paio di pesi massimi. Normalmente erano amici, ma quella volta gli animi divamparono tra loro.” Un litigio che sicuramente non sarà passato inosservato.