José Mauri riparte dall’Argentina: scelta di cuore, giocerà nella città della fidanzata Belen

Nuova avventura per il centrocampista José Mauri, che a giugno si è svincolato dal Milan dopo un’esperienza non proprio positiva di 21 presenze in tre stagioni fra campionato e coppe: secondo quanto riferito da Sky Sport, avrebbe scelto di tornare in Argentina per firmare con il Talleres Cordoba. Una scelta di cuore per il classe 1996, che così giocherà nella squadra della sua fidanzata Belen. Era stato prelevato dai rossoneri dal Parma, quando fallì nel 2015, ma come detto non è mai riuscito a ritagliarsi uno spazio importante con nessuno degli allenatori che sono passati da Milanello. Per la stagione 2016-17 fu ceduto in prestito all’Empoli, in Serie A, dove collezionò solo 14 presenze in Serie A. Avendo cittadinanza italiana, è sceso in campo qualche volta con l’Under 16 e l’Under 17.