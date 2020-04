Jovetic racconta: “Rifiutata la Juventus più volte. Ribery? Senza Messi e Cristiano Ronaldo si sarebbe parlato solo di lui e di Robben…”

“Ho rifiutato più volte la Juventus”, questa una delle dichiarazioni più importanti di Stevan Jovetic, nel corso di una diretta Instagram in compagnia di Sebastian Frey, ex portiere anche di Inter e Fiorentina. L’attaccante attualmente al Monaco ha ripercorso alcune delle tappe della sua carriera con particolare riferimento all’esperienza in Italia con l’addio alla Fiorentina e l’approdo all’Inter.

IN ITALIA – “Firenze è una delle città più belle di Europa e ho anche un appartamento lì, sono stato molto bene per 5 anni, ho tanti amici”, ha detto Jovetic. E a proposito di Fiorentina: “Ribery? Una delle ali più forti di sempre. Senza Messi e Cristiano Ronaldo si sarebbe parlato solo di lui e Robben, sempre. Ha esperienza, qualità, fa diventare tutta la tua squadra più forte”. E sull’addio alla Viola: “Quando sono andato via ci sono rimasto male per un articolo di giornale che diceva che sarei andato alla Juventus. Conosco la storia e la rivalità tra le due società e ho rifiutato i bianconeri più volte“. E dopo la Fiorentina, prima il Manchester City e poi l’Inter: “A Manchester ho avuto tanti infortuni, stavo bene, ma non era facile con 8/9 infortuni in due anni. Mi dispiace per come è finita, sono stati 6 mesi stupendi. Inter? Una delle squadre più forti d’Europa”.