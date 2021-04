Jovic come Bale: “Mio futuro? Devo tornare al Real Madrid anche se…”

Intervistato dalla Bild il centravanti dell’Eintracht Francoforte Luka Jovic ha parlato del proprio futuro e delle possibilità di restare in Bundesliga nella prossima stagione nonostante sia in Germania solo in prestito dal Real Madrid. Esattamente con un altro grande blancos, Gareth Bale, il serbo è stato realista ammettendo di dover fare ritorno in Spagna.

Jovic e il futuro

“Amo l’Eintracht, un club davvero speciale in tutto e per tutto”, ha esordito Jovic. “Ma tutti sanno che sono un giocatore del Real e a fine stagione tornerò a Madrid”. Parole, riferisce il quotidiano tedesco, che però fanno sperare il club di Francoforte specialmente se dovesse conquistare un posto nella prossima Champions League. Il forte attaccante ha un contratto con il Real fino al 2025, concordato quasi due anni fa quando si è trasferito proprio dal club dal Francoforte per circa 60 milioni di euro.

Attualmente la squadra tedesca è quarta in classifica con sette punti su Borussia Dortmund e Bayer Leverkusen.