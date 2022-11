Jovic: “Fiorentina un trampolino di lancio. Voglio…”

Parole destinate a fare discutere quelle rilasciate da Luka Jovic , attaccante della Fiorentina , al portale serbo ATV . Il centravanti, arrivato a Firenze questa estate, non ha fin qui rispettato del tutto le attese del pubblico italiano confermandosi senza dubbio un ottimo elemento ma che deve ancora trovare il feeling giusto con l'ambiente.

Ad ogni modo Jovic ha le idee molto chiare su cosa rappresenti la tappa Viola nella sua carriera: "Avevo offerte anche da club più grandi, ma ho deciso di venire alla Fiorentina. Ho fatto un grande sacrificio economico accettando l'offerta dei viola. Ritengo che la Fiorentina sia un bon trampolino di lancio per ritrovare la forma migliore e tornare di nuovo in un grande club".

Insomma, la Fiorentina pare essere solo un'esperienza di passaggio per Jovic che ha la grande ambizione di tornare in un top club come il Real Madrid, squadra che, appunto, lo ha lasciato andare a Firenze quest'anno.