JP Morgan prende distanze dalla Superlega: “Giudicato male l’impatto sul calcio”

Anche la banca che avrebbe finanziato il progetto fa un passo indietro

Anche JP Morgan prende le distanze dal progetto Superlega. La banca d’affari americana, principale finanziatrice della competizione con un progetto miliardario, ha rilasciato una dichiarazione attraverso un comunicato riportato anche dal New York Times e da Sky Sports : "Abbiamo chiaramente giudicato male il modo in cui questo accordo sarebbe stato visto dalla comunità del calcio", si legge nella nota. "E il modo in cui l’avrebbe interessata in futuro. Impareremo da questo".

Arriva quindi un altro parere "interno" alla vicenda Superlega dopo che le varie società di calcio si erano ritirate a distanza di poche ore dalla realizzazione di questa competizione. Prima le inglesi, ricordiamolo, poi via via tutte le altre squadra erano tornate sui propri passi a seguito delle reazioni dei tifosi e l'indignazione del resto del mondo del pallone. Adesso anche la Banca ha voluto esporre il suo parere anche se per il futuro non è detto che la vicenda possa tornare di moda come confermato da Florentino Perez, una delle figure più importanti di questa iniziativa.