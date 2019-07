Juan Mata: “Dobbiamo vincere un trofeo importante. La storia del Manchester United lo impone…”

Ancora pochi giorni, poi sarà ancora campionato. La Premier League si avvia ad incominciare una nuova stagione. Il 9 agosto in Inghilterra sarà di nuovo battaglia. Il Manchester City per difendere il titolo, le altre per provare a contrastarlo.

Tra queste squadre, potrebbe esserci anche il Manchester United o, almeno questo è il pensiero di Juan Mata. Lo spagnolo, come riporta la BBC, ha parlato delle ambizioni della squadra e la voglia sua e della società di tornare al trionfo.

Il classe ’88, dal 2014 al Manchester United, ha vissuto diversi cambiamenti con la squadra ed è stato allenato da Ryan Giggs, Louis van Gaal, Mourinho e Solskjaer. Tanta esperienza per lo spagnolo che sa che è arrivato il momento di riportare in alto il nome dei Red Devils.

VINCERE – “Sappiamo che dobbiamo fare decisamente meglio della passata stagione. Questo club ha vinto più trofei di qualsiasi altra squadra in Inghilterra. La storia del Manchester United parla da sé”, ha detto Juan Mata. “Io sono molto felice di essere qui ma dobbiamo tornare a vincere e alzare un trofeo. La storia di questa società lo merita. E anche i tifosi”. E sulla gestione di Solskjaer, lo spagnolo ha aggiunto: “Sta inserendo molti giovani in squadra. Greenwood ne è un esempio. Si vede che ha voglia di allenarsi e imparare. La testa fa molto a questo livello”.

Il giovane calciatore è stato protagonista anche nell’ultima amichevole contro l’Inter in ICC con il gol decisivo che ha steso i nerazzurri.