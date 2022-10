Julio Cesar tifa Inter: “Contro il Barcellona può farcela. La mia parata su Messi…”

RICORDI - "È un orgoglio. La parata su Messi? Questa parata mi accompagnerà sempre. Non so se la più bella, ma sicuramente è stata la più famosa e importante. Anche perché tutti me la ricordano. Non solo adesso, che c’è un nuovo Barça-Inter, ma sempre. 'Come hai fatto quella volta con Messi?', mi chiedono ancora. Ecco come: mi sono allungato per bene... (ride, ndr)", ha raccontato Julio Cesar .

TRA PASSATO E PRESENTE - "Come abbiamo battuto il Barcellona? La domanda non è per me, ma per tutta la squadra. Come ha fatto l’Inter a fare quella partita eccezionale? Il Barcellona a quei tempi era da tutti considerata la squadra più forte. E se era difficile fermarli in 11, figurarsi in 10, eppure il rosso di Thiago Motta ci ha unito ancora di più. Venivamo da mesi di crescita, quella era la nostra notte".