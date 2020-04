Julio Cruz su Mihajlovic: “E’ una belva, ha lo spirito del guerriero”

In una lunga intervista concessa a Corriere Dello Sport Julio Cruz ha parlato dell’emergenza sanitaria che ha colpito il mondo intero. L’ex attaccante nerazzurro ha spiegato che sta prendendo tutte le misure necessarie per evitare il contagio. Durante l’intervista Cruz ha parlato anche dell’amico ed ex compagno di squadra Sinisa Mihajlovic.

UNA BELVA – Mihajlovic e Cruz sono due grandi amici. L’argentino ha rivelato di aver parlato con l’allenatore serbo poco tempo fa: “Ho chiamato Mihajlovic un paio di settimane fa, mi ha risposto, meno male che se la sta mettendo alle spalle la leucemia. Quello non è un uomo, è una belva. La mia famiglia è molto legata alla sua, le nostre mogli parlano spesso al telefono. Il Bologna è Sinisa, anche la squadra ha addosso lo spirito del guerriero, si vede subito che ha la sua impronta. Quando giocavo con lui nell’Inter, appena si accorgeva che qualcuno abbassava la testa cominciava a urlare per scuoterlo.

ALLENATORE – Le doti di guerriero ora Sinisa le sfrutta anche in panchina: “Lui era sempre concentrato e correva sempre, di conseguenza pretendeva che tutta la squadra si comportasse come lui e soprattutto che fosse sempre propositiva. Ecco, il suo Bologna è sempre propositivo e non dà mai l’impressione di fare il compitino, perché questa è un’altra cosa che Sinisa non sopportava e sono sicuro che continua a non sopportare. Se pretendeva che un suo compagno si prendesse sempre le proprie responsabilità è facile immaginare che ancora di più lo pretenda ora da un suo giocatore“.