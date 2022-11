Juric, serene inglesi: la Premier League lo chiama…

Si avvicina la sessione invernale di calciomercato e la prossima sessione, così come quelle successive, potrebbero interessare non solo i calciatori, ma anche gli allenatori. La conferma arriva dai recenti rumors relativi al tecnico del Torino Ivan Juric .

Secondo quanto riportato da Tuttosport, il tecnico avrebbe ricevuto le avance dal club inglese che ha grandi ambizioni. Al momento, però, Juric sarebbe concentrato soltanto sui granata e sulla stagione in corso da portare avanti nel modo migliore. Da ricordare come l’allenatore abbia un solo anno di contratto con il Torino ma, in ogni caso, intende onorarlo e guadagnarsi la conferma.

Solo più avanti si comprenderà realmente cosa succederà con le sirene inglesi che potrebbero farsi più insistenti. Al momento, l'ultima posizione in classifica della società potrebbe non essere troppo allettante per il tecnico, anche in prospettiva futura.