Juve, Ramsey in cerca di certezze. Ma il Galles non lo convoca

Non è indubbiamente un momento semplice per Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese sta iniziando la sua nuova avventura alla Juventus, ma deve fare i conti con la lunga riabilitazione dal gravissimo infortunio riscontrato nello scorso aprile. Allora, l’ex Arsenal si ruppe il tendine d’Achille e concluse anzitempo la stagione. Al momento, Ramsey ha giocato solamente 15 minuti dell’amichevole prestagionale contro la Triestina, mentre non è sceso in campo contro il Parma. Nonostante le rassicurazioni sul suo ritorno, il Galles ha fatto sapere di non volerlo convocare per le prossime gare adducendo come spiegazione la mancanza di competitività del giocatore. Una brutta notizia che potrebbe diventare un ulteriore stimolo per Ramsey nella sua guarigione.