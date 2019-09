Juve, Szczesny: “Io il miglior portiere al mondo grazie a… Alisson e Buffon”

Wojciech Szczesny ama sorprendere. In campo è una certezza per la Juventus e non smette di lasciare allibiti i propri tifosi con parate al limite dell’impossibile. Fuori dal terreno di gioco si diletta in scherzi di vario genere e, ogni tanto, gioca anche con le interviste. Un esempio è dato dalle dichiarazioni rilasciate a Przeglad Sportowy: “Probabilmente sono io il miglior portiere del mondo e della storia del calcio”. Un’esagerazione? Ecco il motivo dell’affermazione: “Quando ero alla Roma, la mia riserva era Alisson, che oggi è il miglior portiere del mondo. Ora, alla Juve, il mio sostituto è uno dei più grandi giocatori della storia, Gianluigi Buffon. Questo vuol dire che probabilmente sono il migliore al mondo e nella storia”.