Juventus U23, segna Pecorino e i bianconeri pareggiano con l’Albinoleffe

L'ex attaccante del Catania va in gol con la maglia bianconera

Allo Stadio “Città di Gorgonzola” arriva il primo pareggio stagionale per la Juventus Under 23. Contro l’AlbinoLeffe il match termina 2-2 con i bianconeri abili a riequilibrare il match per due volte. Di Kaio Jorge, a disposizione di Mister Zauli in occasione di questo match, e di Pecorino le reti. Per l’attaccante brasiliano classe 2002 quello segnato questo pomeriggio è il primo gol con la maglia della Juve. Bianconeri che escono con un punto da una trasferta complicata e portano a tre la striscia di risultati utili consecutivi.

LA PARTITA

La Juventus Under 23 scende in campo con un 4-3-2-1: Garofani tra i pali, da destra a sinistra Leo, Riccio, Poli, Barbieri, sulla linea mediana Zuelli, Leone e Sersanti, Akè e Sekulov ad agire alle spalle dell’unica punta che questo pomeriggio è Kaio Jorge.

Avvio di studio da parte di entrambe le squadre, con la prima occasione che arriva soltanto intorno al minuto 10: Zuelli disegna una parabola perfetta in direzione di Sersanti che, appena dentro l’area di rigore, si coordina con il destro, ma trova la pronta risposta di Rossi. Cinque giri di orologio più tardi è protagonista ancora l’estremo difensore dell’AlbinoLeffe, attento sulla conclusione da fuori area di Kaio Jorge. La reazione dei lombardi arriva prima al 15’ con un tiro-cross di Gelli che termina la sua corsa contro il palo e poi al 20’ con la conclusione a giro di Manconi, larga davvero di poco. L’intensità in campo aumenta e quasi alla mezz’ora i bianconeri si costruiscono un’opportunità importante per andare in vantaggio: Akè serve Kaio che prova con un potente diagonale a superare Rossi che respinge la conclusione, ma sullo sviluppo dell’azione Saltarelli atterra lo stesso Akè e consegna un calcio di rigore alla Juve. Sul dischetto si presenta Kaio, ma ancora una volta si supera il portiere dell’AlbinoLeffe e gli nega (momentaneamente) la gioia del gol. Sul finale di prima frazione, poi, arriva la beffa: la squadra di Mister Marcolini passa avanti con Manconi e con questa rete si chiude, di fatto, la prima frazione.

A inizio ripresa i bianconeri tornano in campo con due cambi: Cudrig e Pecorino per Sekulov e Zuelli. La squadra di Mister Zauli parte molto forte e dopo appena due giri di orologio trova la rete del pari e a segnarla è proprio Kaio Jorge, bravo a controllare la conclusione (deviata) di Pecorino e a battere con freddezza Rossi, 1-1. I ritmi della gara continuano a salire, con le due squadre che non si accontentano del pareggio. Al 58’ ci prova il neo entrato Cudrig, ma il suo tentativo è respinto sempre dal portiere dei padroni di casa. E nel momento di massimo sforzo bianconero è l’AlbinoLeffe a passare nuovamente in vantaggio al minuto 65 con il gol di Giorgione. Passano appena due minuti e l’equilibrio del match torna totale grazie alla rete dell’altro neo entrato, Pecorino. L’attaccante classe 2002 si trova nel posto giusto al momento giusto e spinge in porta il cross teso in mezzo di Akè, 2-2. Nel finale i ritmi si abbassano, ma c’è spazio ancora per qualche emozione. Al minuto 83 Garofani è chiamato agli straordinari dalla conclusione al volo di Martignago. Ancora protagonista il portiere bianconero quattro minuti più tardi con una super parata sul calcio di punizione di Manconi. Dopo quattro minuti di recupero finisce con un pareggio la sfida dello Stadio “Città di Gorgonzola”, con la Juve abile a difendere il risultato in inferiorità numerica negli ultimi dieci minuti del match per l’espulsione di de Winter.

L'ANALISI DI MISTER ZAULI

«Oggi abbiamo portato a casa un punto importantissimo, contro una squadra difficilissima da affrontare e che in questo inizio di campionato ha ottenuto ottimi risultati. Anche oggi non siamo riusciti a sbloccare per primi l’incontro e di conseguenza il match si è complicato, ma la squadra ancora una volta ha lottato e ha meritato questo pareggio. Siamo felici di avere avuto Kaio Jorge con noi questo pomeriggio e una delle note più belle è sicuramente l’umiltà con cui si è messo a disposizione. Oggi ha dimostrato tutto il suo valore, come giocatore, ma anche e soprattutto come ragazzo. Siamo altresì molto soddisfatti, come progetto Under 23, per aver dato la possibilità di giocare una gara intera a un giocatore della Prima Squadra permettendogli di mettere ulteriori minuti nelle gambe».

IL TABELLINO

Campionato di Serie C - 10a Giornata

AlbinoLeffe - Juventus U23 2-2

Stadio “Città di Gorgonzola” - Gorgonzola (MI)

Marcatori: 40’ pt Manconi (A); 2’ st Kaio Jorge (J), 20’ st Giorgione (A), 22’ st Pecorino (J)

AlbinoLeffe: Rossi, Riva, Saltarelli, Tomaselli (15’ st Gusu), Manconi, Michelotti, Giorgione (cap.), Ravasio (15’ st Martignago), Genevier, Gelli (9’ st Poletti), Marchetti. A disposizione: Facchetti, Nichetti, Piccoli, Cori, Galeandro, Doumbia, Miculi, Freri, Petrungaro. Allenatore: Michele Marcolini.Juventus: Garofani, Leo (30’ st De Winter), Riccio, Sekulov (1’ st Cudrig), Leone, Poli (cap.), Sersanti, Zuelli (1’ st Pecorino), Aké (30’ st Compagnon), Barbieri, Kaio Jorge (42’ st Stramaccioni). A disposizione: Raina, Daffara, Palumbo, Boloca, Sekularac. Allenatore: Lamberto Zauli.

Arbitro: Luigi Catanoso di Reggio Calabria (Assistenti: Mattia Bartolomucci di Ciampini, Marco Cerilli di Latina. IV ufficiale: Federico Cosseddu di Nuoro).

Ammoniti: 21’ pt Barbieri (J), 27’ pt Saltarelli (A); 4’ st Pecorino (J), 14’ st Riva (A), 15’ st Poli (J), 29’ st Kaio Jorge (J), 30’ st Giorgione (A).

Espulso: 39’ st De Winter (J) per aver interrotto una chiara occasione da rete.

Note: al 28’ pt Rossi (A) para un rigore a Kaio Jorge (J).

Prossimo turno:

Campionato di Serie C - 11a Giornata

Juventus U23 - Pro Sesto

Stadio “Giuseppe Moccagatta” - Alessandria

Domenica 24 ottobre, ore 14.30