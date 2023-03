Juventus a processo, 30 piccoli azionisti si sono rivolti al Codacons

Novità in vista del processo per la società bianconera.

Poco meno di una trentina di piccoli azionisti della Juventus chiederanno, tramite il Codacons, di costituirsi parte civile all’udienza preliminare dell’inchiesta sui conti della società bianconera, in programma lunedì a Torino. Lo riporta Calcio e Finanza, che spiega come i richiedenti saranno patrocinati dagli avvocati Tiziana Sorriento e Bruno Barbieri. Per altri piccoli azionisti il Codacons ha intenzione, secondo quanto si apprende, di avviare un’azione civile.

Come noto, domani potrebbe prendere la strada di Roma l’udienza preliminare, in programma a Torino, dell’inchiesta sui conti della Juventus. Le difese degli indagati intendono proporre una questione di competenza territoriale (con trasferimento del processo a Milano) e il giudice, a meno che non la ritenga palesemente infondata può interpellare d’ufficio la Corte di Cassazione, che a sua volta deciderà in camera di consiglio.