Juventus, addio Khedira: due piste possibili per il tedesco

Sami Khedira dirà addio alla Juventus. Il centrocampista classe 1987 della nazionale tedesca sarebbe arrivato alla conclusione della sua esperienza torinese in maglia bianconera. Come riporta calciomercato.com, infatti, il tedesco sarebbe uno dei candidati a dire addio al termine di questa annata.

La Vecchia Signora starebbe valutando due ipotesi per salutare il giocatore. La prima idea è quello di metterlo ufficialmente sul mercato e attendere una proposta ritenuta valida dalla Premier League o dalla MLS; la secondo pista potrebbe portare allo svincolo in modo da non farsi carico del pesante ingaggio che, in questo momento, sembra essere il problema più grande. Khedira, infatti, percepisce 6 milioni di euro a stagione.