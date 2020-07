Juventus, al via la rivoluzione: tutti i giocatori che partiranno

Indipendentemente dall’esito della stagion in corso, la Juventus farà partire una vera e propria rivuluzione. Sono tanti i nomi dei giocatori in bilico tra futuro in bianconero e addii anche illustri.

Secondo quanto riferisce Tuttosport, l’elenco è davvero lungo e tra questi ci sono tante sorprese.

Juventus: chi resta e chi parte

Sono tanti i calciatori di proprietà bianconera che potranno dire addio. Da giovani che possono essere utilizzati come contropartite in alcune operazioni ai più esperti che già hanno avuto le loro chance. Tra i vari calciatori ci sono sicuramente Federico Bernardeschi o i rientranti Luca Pellegrini e Cristian Romero. Ma anche giocatori molto esperti come Sami Khedira e Blaise Matuidi oltre al già venduto Miralem Pjanic.

Ma la lista si allunga e tra i giocatori che probabilmente saluteranno la Juventus si aggiungono anche Mattia De Sciglio e Daniele Rugani, entrambi fuori dal progetto tecnico.

INCIDENTE PICCANTE PER LA FIDANZATA DI UN CALCIATORE