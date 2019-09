Juventus, Alex Sandro salta la Spal: Sarri ha scelto il sostituto

Sarà piena emergenza alla voce esterni difensivi per la Juventus nell’anticipo della sesta giornata di Serie A contro la Spal, in programma sabato alle ore 15 all'”Allianz Stadium”.

Alex Sandro, volato in Brasile giovedì a causa della scomparsa della nonna, non tornerà in tempo per giocare contro i ferraresi, quindi Maurizio Sarri sarà costretto a inventarsi una soluzione alternativa essendo privo per infortunio degli altri due esterni bassi della rosa, Mattia De Sciglio e Danilo.

A destra giocherà Cuadrado, come già successo contro il Brescia dopo l’uscita del brasiliano, mentre per la fascia sinistra la scelta dovrebbe ricadere su Blaise Matuidi.

Il francese, passato in fretta da cedibile a punto fermo della squadra, aveva già giocato in questo ruolo a inizio carriera con il Saint-Etienne e dovrebbe essere preferito a Merih Demiral. A centrocampo per sostituire Matuidi sono in lizza Bentancur, Rabiot ed Emre Can.

Possibile comunque la convocazione per il giovane figlio d’arte Pietro Beruatto, esterno sinistro della Primavera di Lamberto Zauli. Sarri dovrebbe recuperare Alex Sandro per i prossimi due impegni prima della sosta, contro Bayer Leverkusen e Inter.