Juventus, Alex Sandro si confessa: “Iniziai la carriera da attaccante, ma un allenatore mi disse che…”

È tra i terzini più forti in circolazione nel mondo del pallone, Alex Sandro, brasiliano della Juventus, si è raccontato ai microfoni di JTV. Dal suo passato, con gli esordi in un’altra posizione, fino ad oggi, dove ricopre la fascia sinistra bianconera e della Nazionale verdeoro.

CAMBIO – “Ho iniziato da attaccante. Poi ho fatto il trequartista, la mezzala e il terzino… Mi ricordo che all’epoca un allenatore mi disse proprio così: ‘Adesso fai il trequartista, ma se giochi terzino diventerai il titolare della Nazionale brasiliana’. Io non avevo mai giocato in quella posizione, il primo campionato da terzino fu un disastro, ma il mister continuò a darmi fiducia e alla fine sono così riuscito ad imparare un nuovo ruolo totalmente nuovo per me”.