Juventus, Allegri carica McKennie: siparietto in amichevole

Il mister toscano crede molto nell'americano

McKennie al 34' ha ricevuto la sfera da Soulé, ha saltato due avversari e ha scaricato in rete. Un bel gol. Il primo di tanti. Infatti, non è passato inosservato un urlo, questa volta non di rabbia, di Allegri che crede parecchio nel gioiellino americano anche in prospettiva della stagione di Serie A: "Quest’anno devi fare dieci gol in campionato", avrebbe detto il mister. Parole diventate subito virali sul web e che sono state prese come una vera scommessa tra i due. Per la cronaca, nella sfida di ieri, il classe 1998 è stato utilizzato come mezzala nel 4-3-3.