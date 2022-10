Juventus, Allegri: “Col Maccabi ridurre gli errori e fare qualcosa in più”

Il tecnico in vista della gara di Champions di martedì sera.

Redazione ITASportPress

Vigilia di Champions League per la Juventus di Massimiliano Allegri. Domani, infatti, la squadra bianconera se la vedrà contro il Maccabi Haifa nella quarta giornata del girone. Una vittoria è necessaria per continuare a sperare nel superamento del gruppo. Il mister bianconero ha presentato in conferenza la partita.

"Domani dobbiamo fare una partita di compattezza. Dobbiamo ridurre al minimo gli errori. La partita del Milan è stata sulla falsa riga di quella con Benfica. L’ambiente è molto caldo e bisognerà stare attenti. In questo momento bisogna tirare fuori qualcosa in più. Il dettaglio, il centimetro, l'attenzione in più fanno la differenza. Le due partite avevano illuso un po' tutti, questo è un percorso che va fatto giorno dopo giorno mettendosi sempre in discussione", ha detto Allegri.

Sulla squadra: "Io credo che ci sia un percorso di crescita. L'esperienza si fa giocando partite importanti. Non dobbiamo però usarlo come alibi perchè bisogna mettere tutto in campo. Anzi dobbiamo fare molto di più per aprire nuovi cicli".

Sull'aver visto Chiesa in campo all'inizio dell'allenamento odierno: "Chiesa sicuramente non giocherà contro il Torino. Deve riacquistare la fiducia in alcuni movimenti, ha bisogno di tempo, però sta molto bene".

Infine ancora sulla squadra: "Se è sotto le sue possibilità? Quello che ho chiesto ai ragazzi è essere più compatti e andare a eliminare gli errori che si fanno durante la partita".