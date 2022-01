Juventus, Allegri: “Contro Inter in Supercoppa c’è Perin. Ho parlato con Chiesa”

Parla il mister alla vigilia

Sui giocatori a disposizione: "Devo vedere l'allenamento di oggi. Bonucci ha recuperato, Danilo ancora non si sente sicuro. Domani gioca Perin in porta, Tek (Szczesny ndr) domani arriverà all'ultimo momento: lui è l'ultimo che si è vaccinato e quindi dobbiamo rispettare un protocollo che lo fa arrivare all'ultimo allo stadio. Cosatti non voleva farmi giocare neanche Chiellini (ride ndr)". Poi su Rugani: "Ho letto giudizi non meritatati per lui. Come al solito vengono attaccate le etichette ai giocatori. Ci tenevo a dirlo perché ha fatto molto bene, lui nei modi di difendere è tra i più bravi e poi come tutti ha i suoi difetti. Dybala? Non doveva giocare 86 minuti, vediamo come sta".