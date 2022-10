Juventus, Allegri ha un solo modo per salvare la panchina: ecco quale

Momento difficile in casa bianconera con il futuro del mister in bilico.

Il momento è di quelli davvero critici per la Juventus. La sconfitta in campionato contro il Milan, quella terribile in Champions League contro il Maccabi Haifa e adesso il derby col Torino dove servirà, per forza di cose, rispondere sul campo. In bilico, in tal senso, la posizione di mister Massimiliano Allegri che, nonostante la conferma del presidente Agnelli, ha una sorta di "fiducia a tempo"...

Come spiegato da Sportmediaset, infatti, il ritiro imposto fino al match contro i Granata è solo il primo passo di un periodo di "osservazione" al quale il tecnico potrebbe essere sottoposto e che, probabilmente, vedrà decidersi il suo futuro.

Allegri potrebbe giocarsi la conferma alla guida della Juventus nelle prossime sfide e precisamente in un lasso di tempo ben definito. Il mister ha otto partite per meritarsi la permanenza. Si tratta esattamente delle gare da qui alla sosta per i Mondiali. L'allenatore toscano dovrà dimostrare di avere il gruppo in mano e di poter arrivare a conquistare il quarto posto in campionato che, al momento, è l'obiettivo minimo della stagione bianconera.

Torino, Empoli, Benfica, Lecce, Paris Saint-Germain, Inter, Verona e Lazio sono le gare che la Juventus di Allegri non dovrà sbagliare. In caso contrario potrebbe esserci una svolta in panchina.