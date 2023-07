Juventus, Allegri: “Pogba non sappiamo quando torna. Vlahovic da dosare”

A detta del mister, il Polpo non ci sarà in campo negli States: "No, non credo di poterlo utilizzare nei prossimi due test contro Milan e Real Madrid. Praticamente non ha mai lavorato con noi, sta procedendo bene ma ci vuole cautela perché è successa la stessa cosa anche l’anno scorso: pareva che tutto fosse ok e poi si fermava. Quando lo vedo correre mi pare che stia meglio, però da qui a giocare ce ne passa. Bisognerà aspettare almeno un mese per capire se potrà essere a disposizione della squadra".

Passando agli altri atleti Allegri ha detto: "Vlahovic? Gli altri sono acciacchi di inizio stagione. Quanto a Dusan, stiamo cercando di gestirlo nel migliore di modi, non scordiamoci che alla fine della passata stagione si era fermato per la pubalgia, perciò adesso facciamo in modo di non sovraccaricarlo per averlo nelle condizioni migliori per l’inizio della stagione".

Sul modulo: "3-5-2? "Stiamo lavorando per portare avanti ciò che avevamo iniziato l’anno scorso, anche per le caratteristiche dei giocatori. Poi a volte le annate si cominciano in un modo e si finiscono in un altro: bisogna cercare di migliorare le situazioni di gioco [...]".

Sugli obiettivi per l'annata 2023-24: "Fare il massimo, anche se è normale che la Juve debba puntare a rientrare in Champions, perché dall’anno prossimo sarà fondamentale: mi sembra che i ricavi aumenteranno del 20-30%, per cui per una società italiana poter giocare la Champions è molto importante sotto tanti aspetti. E senza penalizzazione, è giusto ricordarlo, l’avremmo giocata anche quest’anno, visto che sul campo eravamo arrivati terzi".