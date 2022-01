Juventus, Allegri: “Tutto bene tranne i cinque secondi finali”

L'analisi del mister bianconero dopo il ko contro l'Inter

La sconfitta nella finale della Supercoppa contro l'Inter al 120' lascia l'amaro in bocca al tecnico della Juventus Allegri che ai microfoni di Canale 5 ha analizzato il match. "E' stata una partita vera e un buon test per noi. Forse siamo stati timorosi nei primi dieci minuti ma poi abbiamo giocato una bella partita. Dispiace subire quel gol a cinque secondi dalla fine per una ingenuità. Abbiamo concesso poco e avuto diverse occasioni ma il calcio l'ha inventato il diavolo e queste sconfitte così bruciano. Questo ci deve dare tanta rabbia per il campionato e la Champions, ma la squadra sta crescendo".