Juventus, almeno tre giocatori in uscita: chi sono

Rebus futuro per almeno tre calciatori della rosa bianconera

Redazione ITASportPress

Sarebbero almeno tre i calciatori della rosa della Juventus destinati a partire a fine stagione ma per i quali, in realtà, mancano le offerte. In casa bianconera ci si interroga sul futuro di Rabiot, Arthur e Alex Sandro che non rientrerebbero nei piani del club anche nell'ottica della pulizia e dell'abbassamento di certi ingaggi.

Per quanto riguarda l'esterno difensivo, è noto da tempo che la Juve sia alla ricerca di un altro profilo. L'ingaggio del giocatore è alto, 6,5 milioni netti, ma in assenza di colpi di scena resterànella squadra per salutare la prossima estate a zero.

Diverso il discorso per i due centrocampisti. Per Rabiot contratto con scadenza 2023 e in tale ottica la Juventus non potrà dunque alzare troppo le pretese per il suo cartellino. Il suo ingaggio è ancora più alto di quello del terzino e sembra difficile piazzarlo.

Per Arthur resta difficile cederlo senza mettere a bilancio una minusvalenza. La sua permanenza dipenderà dagli arrivi a centrocampo in questa estate. Esiste l'opzione del prestito magari di due anni con obbligo di riscatto.