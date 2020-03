Juventus, altra ‘fuga’: Douglas Costa vola in Brasile

‘Fuga da Torino’, potrebbe essere il titolo di un film ma si tratta della realtà. In casa Juventus anche Douglas Costa ha lasciato la città per tornare in patria. L’esterno è volato in Brasile col permesso della società e dopo aver certificato la sua negatività al coronavirus.

Dopo Cristiano Ronaldo, in quel di Maderia da diversi giorni per assistere la madre, Higuain, per lo stesso motivo, ma in Argentina, Pjanic e Khedira rispettivamente in Lussemburgo e Germania, ecco che Douglas Costa è volato in Brasile per motivi familiari. Si tratta dell’ennesimo calciatore bianconero che ha lasciato l’Italia per passare alcuni giorni in serenità, seppur in isolamento, con la famiglia e non è escluso che qualche altro membro della Juventus possa fare lo stesso nei prossimi giorni.