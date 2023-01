Juventus, altri guai in arrivo per la ‘manovra stipendi’

Altri guai in arrivo in casa bianconera.

Non solo la penalizzazione per le plusvalenze. In casa Juventus le questioni scottanti non sono finite. Infatti, resta ancora tutta da decifrare la famosa " manovra stipendi ". Riassumendo, si tratta di una serie di accordi fatti nel periodo del Covid che la Vecchia Signora aveva fatto con diversi giocatori stabilendo una riduzione non trasparente dei compensi, legata a pagamenti fuori dai canonici accordi contrattuali.

Sotto la lente di ingrandimento le operazioni con i calciatori con cui la Juventus, nelle stagioni 2019/20 e poi 2020/21, ha posticipato una parte dei pagamenti dovuti ai suoi giocatori, facendo firmare loro prima una rinuncia e poi degli accordi per restituire, se non tutti i soldi, almeno un'ampia parte.

Il punto, però, non sono gli accordi tra il club e i suoi giocatori in sé, quanto la mancata comunicazione alla Federazione.

Come sottolineato anche da Sportmediaset, gli accordi scritti su carte non federali e non depositati violerebbero, infatti, se riconosciuti tali, l’articolo 31 del Codice di giustizia sportiva e possono portare a penalizzazioni e a pesanti multe per la società. Questo quanto afferma l'articolo in questione: "La società che pattuisce con i propri tesserati o corrisponde loro compensi, premi o indennità in violazione delle disposizioni federali vigenti, è punita con l’ammenda da uno a tre volte l’ammontare illecitamente pattuito o corrisposto".