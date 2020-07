Juventus, ansia de Ligt: il problema alla spalla spaventa

La Juventus in ansia per le condizioni di Matthijs de Ligt. Il difensore olandese ha qualche problema alla spalla e non riesce a risolverlo definitivamente. Per lui possibile intervento.

De Ligt: la spalla ‘ballerina’ preoccupa

Le condizioni di de Ligt preoccupano. Nella sfida contro il Sassuolo al Mapei Stadium è stato necessario l’intervento dei medici per rimetterla a posto e permettere all’ex Ajax di riprendere la propria posizione in campo. Un problema che persiste da tempo e che, secondo il Corriere di Torino, potrebbe dover richiedere un’operazione.L’intervento chirurgico potrebbe essere necessario per risolvere una volta per tutte il problema e che porterebbe dunque il centrale ad essere pronto per la prossima stagione. Da capire quale sarà la decisione del club e dello stesso giocatore che difficilmente vorrà perdersi la parte finale del campionato e della Champions League.

