Juventus, arriva il nono scudetto consecutivo! Sarri festeggia, CR7 senza limiti

La Juventus ha vinto il nono scudetto di fila dopo la vittoria in casa contro la Sampdoria. In seguito a una stagione caratterizzata dal grande dibattito sul “sarrismo“, è arrivato il momento di festeggiare la conquista della Serie A.

LA PARTITA

Nel primo tempo la Juventus fatica molto, soprattutto nei primi 30′, a contenere la Sampdoria. La squadra di Ranieri inizia con un ottimo piglio mettendo in difficoltà i bianconeri. Ramirez dopo 5 minuti impegna Szczesny con un colpo di testa piuttosto centrale, mentre Quagliarella al 34esimo calcia forte sul primo palo, ma ancora una volta il portiere polacco è attento. Tre minuti dopo sempre l’attaccante napoletano cerca di incrociare con il destro, ma sulla sua strada c’è ancora Szczesny. Al 41esimo Cristiano Ronaldo calcia dal limite, ma la palla termina alta. All’ultimo minuto di recupero i bianconeri passano in vantaggio: Pjanic su punizione serve CR7 con un pallone rasoterra e il portoghese lo spedisce in rete di prima. Nel secondo tempo la Sampdoria accelera per cercare il gol del pareggio e dal 51′ al 54′ le occasioni non mancano. I blucerchiati però sono imprecisi e sbilanciandosi lasciano spazio alla controffensiva bianconera che dà i suoi frutti al 67esimo. Ronaldo calcia a giro e sulla respinta di Audero Bernardeschi si fa trovare pronto firmando il 2-0. All’88esimo Cristiano Ronaldo sbaglia il rigore del 3-0 calciando il pallone sulla traversa. Il portoghese rimane così fermo a 31 gol in campionato, a -3 da Ciro Immobile.

IL SARRISMO

Maurizio Sarri ha conquistato il suo primo campionato di Serie A. Al suo arrivo i tifosi erano già abituati a vincere da anni lo scudetto, ma quest’anno si aspettavano di farlo con un gioco maggiormente performante e in grado di divertire gli appassionati. Così non è stato, e sebbene il sarrismo non abbia influenzato i bianconeri, questi hanno finito per plasmare l’ex tecnico del Chelsea, tanto da rendere il suo approccio più pragmatico e meno estetico. L’allenatore adesso può godersi il successo e concentrarsi sulla preparazione delle ultime gare di campionato, prima della tanto attesa Champions League, con la sfida contro il Lione che potrebbe essere più ostica del previsto.

SENZA LIMITI

Cristiano Ronaldo è un calciatore senza limiti. In seguito alla ripresa post-lockdown, il portoghese ha giocato dal 1′ minuto tutte le partite di campionato e Coppa Italia, assaporando la panchina soltanto per 17′ contro il Genoa. Adesso il fuoriclasse non intende affatto fermarsi con la conquista del titolo: oltre alla Champions League, l’attaccante ha messo nel mirino anche il titolo personale di capocannoniere stagionale della competizione, e qualora riuscisse ad ottenerlo sarebbe l’unico ad esserci riuscito in Liga, Premier League e Serie A.

COPPIA IMPRESSIONANTE

La coppia Dybala-Cristiano Ronaldo è il vero segreto di questa Juventus. I due calciatori insieme hanno portato alla squadra bianconera soltanto in campionato la bellezza di 42 gol e 17 assist, riuscendo a trovare una sinergia incredibile che ha condotto alla vittoria la società di Agnelli per la nona volta di fila. Il futuro dell’argentino e del portoghese sembra che sia legato ad un unico destino, con la permanenza di entrambi che dovrebbe essere garantita almeno in vista della prossima stagione, in attesa di un rinnovo che metta il sigillo su una coppia desiderata da tutta Europa.