Juventus, arriva il saluto di Cristiano Ronaldo a Pirlo: il messaggio social

Post social del portoghese dopo l'addio di Pirlo alla Juventus

Nella stories anche la foto dei due ritratti in un momento di gioia dopo una partita. Emoticon di applausi e tanti complimenti per la prima annata da mister vissuta da Pirlo che, ricordiamolo, ha comunque vinto la Supercoppa italiana e la Coppa Italia al debutto con la Juventus. Esordio assoluto per lui come tecnico.