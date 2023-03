Juventus, arriva la prima birra ufficiale del club

Curiosa novità per il club bianconero: arriva una birra ufficiale.

Interessante iniziativa promossa dalla Juventus che da fine aprile metterà in commercio per la grande distribuzione la birra ufficiale del club. Si chiamerà Juventus Beer e ha già riscosso diverse reazioni da parte dei tifosi.

Per l'imprenditore non si tratta della prima iniziativa di questo tipo. Infatti, prima è arrivata Aviva Wines, la bevanda colorata best seller su Amazon e poi Mood Wines (il prosecco luminous) e Bombeer, la birra lanciata insieme a Bobo Vieri che sta spopolando.