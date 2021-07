Juventus, arriva la seconda maglia: l’Adidas presenta kit away 2021-22

Annunciata la nuova t-shirt away della Vecchia Signora

Tempo fa erano uscite le prime indiscrezioni ma adesso la seconda maglia della Juventus è ufficiale. Adidas ha svelato in queste ore le prime immagini della divisa away per la stagione 2021/22.

LA MAGLIA - La t-shirt da trasferta della Juventus per l'annata 2021-22 vede il nero essere dominante ma sono presenti anche delle sottili strisce colorate che richiamano le tre iconiche stripes sulle spalle. Come detto, per il lancio della maglia da trasferta sono stati scelti tre giocatori che, evidentemente, rappresentano il futuro del club. Nello specifico, per quanto riguarda Dybala, si tratta di una sorta di conferma che la Juventus abbia tutte le intenzioni di rinnovargli il contratto e di andare avanti con lui a lungo.