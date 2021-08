Juventus, arriva la terza maglia: il debutto contro l’U23

La terza divisa del club torinese in tinta azzurra e gialla si vedrà contro la formazione Under 23

Redazione ITASportPress

La Juventus ha presentato oggi la terza maglia per la stagione che sta per cominciare. Novità per i colori che vedono il bianco, l'azzurro e il giallo dominare su tutta la t-shirt. Sul sito del club e sui profili social le immagini e il filmato con i diversi protagonisti che già indossano la divisa.

Proprio il nuovo kit farà il suo esordio quest'oggi nella partita in famiglia tra la squadra di Allegri e la formazione Under 23 bianconera.

Juventus, ecco la terza maglia

Questo il comunicato apparso sul sito ufficiale: "Una maglia che attinge allo stile del passato per ridefinire il look del futuro: dopo il lancio della divisa home e away, Juventus e adidas presentano oggi la terza maglia per la stagione 2021/2022. La divisa, oltre allo spirito audace degli anni ’90, celebra uno dei periodi d’oro del club, segnato dalla vittoria di numerosi trofei con l’indimenticabile e iconica livrea gialloblu".

E ancora si legge: "La nuova terza maglia prende ispirazione dal design color-block che ha spopolato nel decennio, contrapponendo le due tonalità simbolo della città di Torino: il blu e il giallo. Rifinito con un nuovo colletto con sistema di ventilazione e, per la prima volta, il logo adidas Badge of Sport bicolore, il kit garantisce un comfort assoluto e un appeal retró che, uniti al DNA della Juventus, rendono il tutto unico e completamente inedito.

Il nuovo kit, come quello home e away, è realizzato in PRIMEGREEN, una serie di materiali riciclati ad alte prestazioni che pongono la sostenibilità al centro dell’innovazione. L’avanzata tecnologia HEAT.RDY – KEEP COOL di adidas regola la temperatura per mantenere il corpo fresco e asciutto per l’intera durata delle partite, permettendo ai giocatori di affrontarle nella migliore condizione possibile. La maglia replica presenta gli stessi vantaggi grazie alla tecnologia AEROREADY – FEEL READY, che offre ai tifosi il massimo comfort e assorbe il sudore per trasmettere una sensazione di asciutto.

La nuova terza maglia debutterà sul campo nell'amichevole in famiglia contro l'Under 23 di oggi, 19 agosto, e si potrà acquistare in tutti gli Store Juventus fisici, sullo Juventus Official Online Store, su adidas.com/football, nei negozi adidas selezionati, presso i rivenditori e i negozi di abbigliamento selezionati a partire da giovedì 26 agosto".