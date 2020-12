Juventus, Arthur si racconta: “All’inizio ho sofferto l’impatto col calcio italiano. CR7? Impressionante”

Arthur Melo si racconta e lo fa nel corso di un’intervista rilasciata a Marca. Il centrocampista della Juventus è tornato a parlare anche della vittoria dei bianconeri contro il Barcellona in Champions League ma soprattutto del suo impatto nel calcio italiano.

Arthur: Serie A e Juventus

Parte dalla recente vittoria di martedì sera in Champions League dei bianconeri contro la sua ex squadra: “Abbiamo studiato molto il Barcellona, merito dello staff che ha passato tanto tempo ad analizzare punti forti e deboli. Ci siamo allenati nei giorni precedenti, sapevamo già cosa sarebbe successo in partita. Il Barça gioca sempre alla ricerca del gol, va in avanti e dietro lascia spazi, è normale. Se mi hanno chiesto qualcosa? Sì, ho detto che è una squadra con molta qualità e che fa più possesso di noi”, ha detto Arthur. E ancora: “Volevamo il primo posto nel girone, avevamo bisogno di tre gol. Ci abbiamo creduto anche se sapevamo che sarebbe stato difficile, ma la Juve ogni volta che si pone un obiettivo sa che con la qualità della rosa può raggiungerlo”.

Sull’esperienza in Italia: “All’inizio ho sofferto un po’ quando sono arrivato, perché il modo di giocare è diverso. Ho avuto la fortuna di incontrare un allenatore che ha giocato nella mia stessa posizione. Mi aiuta e mi dice cosa fare e cosa non fare. Ha molta esperienza quindi non ho altra scelta che abbassare la testa e ascoltarlo. Spiega molto bene quello che vuole e legge molto bene l’avversario”.

Su CR7: “Mi ha sorpreso il modo in cui lavora. Un conto e sentirlo dire da tutti un altro e vederlo. Quando lo vivi è impressionante. Ci sono giorni in cui arriviamo alle due del mattino perché abbiamo giocato tardi e lui pensa all’allenamento. Chi lo fa? Cristiano. Scherzo e gli dico che è malato, ma cosa dirai a qualcuno che tiene così tanti Palloni d’Oro. Cristiano è un grande, da quando sono arrivato mi ha aiutato molto perché parliamo la stessa lingue. Anche nel cibo mi dice anche cosa mangiare. Si prende cura degli altri, cerca sempre di aiutare e contribuire con qualcosa”.