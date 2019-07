Juventus, assalto a Icardi. Prima però…

E’ ormai destinato a lasciare l’Inter Mauro Icardi, che non rientra più nei piani del club nerazzurro. Sull’argentino vi sono diverse pretendenti, tra le quali quella in maggior pressing sembra essere la Juventus. I bianconeri, come riportato da Sky Sport, sono intenzionati a partire all’assalto per aggiudicarsi le prestazioni del centravanti, ma prima dovranno operare in uscita.

USCITE – Il club di Andrea Agnelli ha infatti bisogno di monetizzare attraverso qualche cessione prima di investire su Icardi e, in particolare, sono due i calciatori sul piede di partenza: Gonzalo Higuain e Mario Mandzukic. Solamente dopo essersi liberati dei due, la Juventus sferrerà l’attacco decisivo.