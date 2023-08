Juventus-Atalanta, probabili formazioni e dove vederla in tv oggi

La formazione bianconera si dovrebbe affidare a Perin in porta con Szczesny magari a gara in corso. Difesa composta da Gatti, Bremer e Danilo. A centrocampo Weah, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Cambiaso. Anche in questo caso Rabiot, per esempio, potrebbe entrare nella ripresa o comunque prendersi una manciata di minuti. In avanti Vlahovic e Chiesa dovrebbero partire titolari.

Nell'Atalanta toccherà a Carnesecchi giocare in porta. Il terzetto di difesa sarà composto da Djimsiti, Scalvini e dal nuovo arrivato Kolasinac. In mezzo da destra a sinistra Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker. Pasalic sulla trequarti con Scamacca e Lookman coppia d'attacco.

Probabili formazioni e dove vederla in tv — La partita tra bianconeri e Dea di oggi, sabato 12 agosto 2023, si giocherà come detto alle 20:30 e sarà l'ultimo test importante prima dell'esordio in campionato delle due squadre. La gara odierna potrà essere seguita dagli appassionati e tifosi non solo in presenza allo stadio Manuzzi ma anche in diretta tv e streaming.

Infatti, Juventus-Atalanta verrà trasmessa sia da DAZN che da Sky. Nel dettaglio con Sky sui canali Sky Sport Calcio (canale 202), Sky Sport (canale 251). Anche in streaming sempre con DAZN, Sky Go e NOW, pure su dispositivi mobili quali smartphone, tablet e pc.

Di seguito anche le probabili formazioni della gara nel dettaglio:

JUVENTUS (3-5-2): Perin; Gatti, Bremer, Danilo; Weah, Nicolussi Caviglia, Locatelli, Miretti, Cambiaso; Vlahovic, Chiesa. All. Allegri.

ATALANTA (3-4-1-2): Carnesecchi; Djimsiti, Scalvini, Kolasinac; Zappacosta, De Roon, Ederson, Bakker; Pasalic; Scamacca, Lookman. All. Gasperini.