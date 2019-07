Juventus beffata, sfuma il colpo di mercato

Beffa per la Juventus di Maurizio Sarri. Il club bianconero, in queste ore, ha dovuto incassare il sorpasso dell’Atletico Madrid per Kieran Trippier, obiettivo numero uno per sostituire il partente Joao Cancelo. Secondo quanto raccolto dal Telegraph, il terzino inglese avrebbe infatti trovato l’accordo con l’Atletico Madrid, pronto ad investire su di lui una cifra attorno ai 25 milioni di euro. Il calciatore rappresenta il rinforzo richiesto da Diego Simeone per la propria corsia di destra, con i Colchoneros che hanno virato su di lui viste le difficoltà di arrivare a Semedo del Barcellona.

Soluzione alternativa che dovrà essere trovata anche dalla Juventus, che intende sostituire Cancelo con un profilo di primo livello.