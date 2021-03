Juventus, Bentancur è guarito dal Covid

Buone notizie in casa Juventus. Rodrigo Bentancur è guarito dal Covid-19. Il centrocampista aveva saltato gli ultimi appuntamenti con la Vecchia Signora a causa della positività al virus pandemico ma da oggi potrà tornare a disposizione di Andrea Pirlo.

Ad annunciarlo, la stessa società torinese con un comunicato: “Rodrigo Bentancur ha effettuato, come da protocollo, 2 controlli con test molecolare (tampone) per Covid-19 con esito negativo. Il giocatore, pertanto guarito e non più sottoposto al regime di isolamento, si è unito oggi alla squadra presso il JTC”, queste le parole della nota pubblicata salla Juventus.