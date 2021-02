Juventus, Bentancur sicuro: “Meglio di Arthur c’è solo Iniesta…”

Rodrigo Bentancur esalta Arthur. I due centrocampista della Juventus stanno avendo un periodo di forma davvero importante che sta aiutando la squadra bianconera a recuperare punti prezioni in campionato. Intervistato da Juventus TV, il giocatore uruguaiano ha voluto spendere alcune parole al miele per il compagno brasiliano.

Bentancur esalta Arthur

Il centrocampista è tornato sulla recente vittoria in campionato contro la Sampdoria: “Credo che nel primo tempo abbiamo fatto bene. Dovevamo però chiuderla prima, abbiamo avuto tante occasioni ma dopo il secondo tempo siamo calati”, ha spiegato Bentancur. “Siamo contenti di aver vinto, per i tre punti. Crescita? Sì, credo che tutti abbiamo trovato la forma fisica che voleva il mister, e anche noi. Credo che tutta la squadra stia facendo tanto bene”. Infine, un pensiero per uno dei suoi compagni di reparto, Arthur: “Arthur? Con palla al piede, mamma mia… credo sia il più forte, più di lui solo Iniesta. Giocare con lui è un piacere. A centrocampo tutti stiamo facendo bene, abbiamo trovato la forma che volevamo. Si vede una bella squadra”.