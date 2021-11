Juventus, Bernardeschi: “Il ritiro un bene. Rinnovo? Non ci penso”

Parla il calciatore bianconero

Federico Bernardeschi ha parlato dopo la vittoria in Champions League della sua Juventus contro lo Zenit. L'esterno bianconero si è soffermato sul ritiro dopo i k.o. subito in campionato ma anche sul proprio futuro col tema rinnovo sempre al centro di diverse chiacchiere.

IN CHAMPIONS - "Aver raggiunto gli ottavi con due turni d’anticipo è una grande soddisfazione ma la cosa più importante è che stasera sono venuti fuori gli uomini prima dei calciatori", ha detto Bernardeschi. "Abbiamo avuto il giusto atteggiamento fisico e mentale, ma questa deve essere la normalità per la Juve, non un’eccezione".