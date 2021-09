Juventus, Bitget nuovo sponsor di manica: debutta contro il Chelsea

Prima volta storica in casa bianconera

Novità in casa Juventus . Il club bianconero ha reso noto che da domani avrà un nuovo sponsor. Si tratta di Bitget che darà inizio alla prima Sleeve Partnership della storia della società, ovvero una collaborazione che vedrà lo sponsor sulla manica .

Si tratta, infatti, della prima Sleeve Partnership nella storia del Club: da domani sera, contro il Chelsea in Champions League, e poi dal 2 ottobre prossimo anche in Serie A, la maglia bianconera avrà uno sponsor sulla manica della divisa.

Non solo: l’accordo conferma, ancora una volta, come il Club abbia uno sguardo sempre rivolto al futuro e alle tecnologie più all’avanguardia, e come continui ad attrarre, sul mercato asiatico, sempre più realtà di rilevanza globale.