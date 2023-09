Juventus-Bologna, Rocchi “grazia” Di Bello: “Tornerà presto”

Il fischietto pugliese non tornerà a dirigere una partita di Serie A prima di un mese, ma Rocchi ha confermato come per Di Bello non ci sarà alcuna punizione in senso stretto: "Quando un arbitro sbaglia la prima cosa è stargli vicino, ma il miglior modo per recuperarlo è mandarlo in campo il prima possibile. Non ho ricevuto alcuna pressione per tenerlo fuori. Con Di Bello ho già parlato e mi sembra che abbia superato il problema, poi è chiaro che le scorie rimangono perché il primo ad essere critico con se stesso è sempre l'arbitro".