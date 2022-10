Juventus, Bonucci: “Dobbiamo farci esame di coscienza”

Le parola del difensore e capitano bianconero dopo la sconfitta contro il Maccabi Haifa.

Redazione ITASportPress

Una sconfitta che fa male. Non solo per la brutta figura fatta, ma anche perché segna, quasi certamente, l'uscita di scena della Juventus dalla Champions League. Parliamo della sfida andata in scena ieri tra bianconeri e Maccabi Haifa che ha visto appunto la Vecchia Signora essere battuta per 2-0 dagli israeliani. Ai microfoni di Sky, Leonardo Bonucci, difensore e capitano della formazione torinese, ci ha messo la faccia e ha commentato il brutto momento.

"Serate più brutte di questa? Sinceramente faccio molta fatica a ricordarle, anche se ci sono stati dei momenti in cui non siamo stati Juve anche in passato", ha ammesso Bonucci. "Dobbiamo farci tutti un esame di coscienza, capire dove sbagliamo e chiedere scusa ai tifosi. Dobbiamo ripartire perché la storia di questa società non merita questo".

E il primo punto di partenza sarà il ritiro fino alla gara di campionato contro il Torino. Infatti, come annunciato da Allegri, al ritorno in Italia, la Juventus si fermerà alla Continassa per fare gruppo e provare a raddrizzare una stagione già in parte compromessa.