Juventus, Bonucci e l’iniziavita social: “Distanti ma uniti…”

L’emergenza coronavirus coinvolge davvero tutti. Lo sport italiano si è fermato e lo farà almeno fino al prossimo 3 aprile. Intanto c’è chi, come Leonardo Bonucci, difensore della Juventus, ha aderito ad una bella iniziativa#DistantiMaUniti.

Un modo per far capire a tutti l’importanza dell’evitare il contagio e di rispettare le norme per la sicurezza, propria e altrui. “Le distanze non devono separarci. Anche se sei giovane è il momento di rispettarle. Allunga un braccio verso l’altro e sembrerà quasi di toccarci. #Distantimauniti #iorestoacasa”, questo il messaggio del difensore della Juventus Bonucci.