Juventus, Bonucci: “La Supercoppa? Vogliamo fare la partita perfetta”

Mancano ormai meno di 24 ore alla sfida di Supercoppa Italiana tra Juventus e Lazio, in programma domenica 22 dicembre alle 17.45 a Riad. Della gara, ai microfoni di Rai Sport, ha parlato il difensore bianconero Leonardo Bonucci.

VINCERE – “La Supercoppa è un trofeo e il nostro obiettivo è portarlo a casa. Per noi è il secondo traguardo della stagione dopo aver passato il girone di Champions League. Sarà una gara importante contro una grande squadra, ma noi vogliamo fare una partita perfetta per portare a casa la coppa. La Lazio è una grande squadra, che è in una forma psicofisica eccellente. La sconfitta in campionato? Ci ha insegnato che dobbiamo curare ogni dettaglio, dovremo rischiare il meno possibile ed essere cinici”.

