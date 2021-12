Juventus, Bonucci: “Non siamo tra le big d’Europa come Bayern e Liverpool ma…”

Parla il difensore bianconero dopo il passaggio agli ottavi di Champions come prima del girone

Leonardo Bonucci parla con fiducia ma anche con grande onestà del momento della sua Juventus dopo la vittoria in Champions del girone e il passaggio agli ottavi come prima. Il difensore bianconero ha ammesso che la squadra, in questo momento, non può essere paragonata alle big d'Europa ma che farà di tutto per andare fino in fondo al torneo.