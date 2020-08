Juventus, Bonucci non vede l’ora: “Nuovo percorso. Spero i sogni diventino realtà”

La Juventus si raduna quest’oggi alla Continassa per dare inizio alla nuova stagione. Dopo la delusione in Coppa Italia e soprattutto in Champions League, i bianconeri riparto con Andrea Pirlo alla guida tecnica. L’obiettivo è quello di vincere l’ambito trofeo europeo e i giocatori non si nascondono. In primi Leonardo Bonucci che su Twitter ha voluto mandare un chiaro segnale a tutti.

Bonucci: “Spero i sogni diventino realtà”

Leonardo Bonucci, vice capitano alle spalle di Chiellini, ha affidato ai social un messaggio per l’inizio della nuova stagione utilizzando una sua foto di quando era solamente un piccolo bambino: “Ad oggi inizia un nuovo percorso. Una nuova avventura, con grande entusiasmo, per far si che i sogni di questo bambino possano continuare a diventare realtà”. E i sogni del difensore sono le vittorie, soprattutto quella che la Vecchia Signora insegue da tempo: la Champions League.

