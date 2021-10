Juventus, Bonucci: “Ritroviamo lo spirito che c’era prima di Cristiano Ronaldo”

Parla il difensore della Juventus

Il difensore della Juventus Leonardo Bonucci è intervenuto ai microfoni di Amazon Prime Video per parlare dei temi caldi dell'ambiente bianconero. In modo particolare il centrale italiano si è soffermato sullo spirito di squadra dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

FORZA - "Cristiano Ronaldo? Ha fatto una scelta che abbiamo rispettato. L'anno scorso la squadra giocava per lui, adesso il gruppo deve ritrovare quello spirito Juve che c'era prima del suo arrivo", ha detto Bonucci . "Lo scorso anno, anche se abbiamo vinto due trofei, non abbiamo ottenuto lo scudetto soprattutto per demeriti nostri più che dei meriti di chi poi ha vinto. Con Allegri questo gruppo deve ritrovare il gusto della fatica".

PUNIZIONE - A proposito di Allegri, un ricordo sul "famoso" sgabello al quale fu relegato proprio in occasione di una sfida di Champions (contro il Porto) dal mister: "Fu colpa mia. Tendo a vivere la partita con grande passione e non volevo stare tra le poltroncine, così mi misi in piedi e poi su uno sgabello della lounge. Sono contento che si sia verificato quell'episodio, perché non ha fatto altro che cementificare il mio rapporto con Allegri".